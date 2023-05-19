В больницу Сочи закупили открытые реанимационные системы для новорожденных

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В сочинской больнице № 3 закупили открытые реанимационные системы для новорожденных. Их приобрели по нацпроекту «Здравоохранение» программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- Новое оборудование установили в акушерском отделении больницы. Системы помогут выхаживать новорожденных на более высоком уровне. Открытый формат позволит врачам беспрепятственно оказывать помощь младенцу, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Неонатальные системы снабжены специализированными мониторами и датчиками. Медики сразу же получают всю информацию о состоянии организма младенца. Оборудование оснащено безопасными нагревательными и осветительными приборами.

Кроме этого, в акушерское отделение городской больницы № 1 поступили 13 кроватей для новорожденных.