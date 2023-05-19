В курортный сезон в Краснодарском крае откроются 90 кемпингов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае летом будут работать 90 кемпингов. Кроме этого, для туристов будут доступны 400 турмаршрутов.

- Мы предлагаем разные форматы отдыха для гостей наших курортов. Сейчас можно отдыхать, например, в глэмпингах. Если раньше отдых на природе воспринимался как возможность размещения «пляжных» туристов, то сейчас это комфортный вид отдыха вдали от шума и суеты. В этом году в рамках нацпроекта появилось еще 13 новых зон для отдыха у моря, где можно разместиться в палатках, тент-хаусах, шатрах, домах на колесах. Они расположены в Абинском, Северском, Мостовском районах, а также на побережье Геленджика, Ейского и Туапсинского районов, - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Экскурсионные и туристские маршруты в Краснодарском крае уникальны и находятся на территории заповедников, национальных парков и горных курортов. На курортах края туристов ждут парки аттракционов, винодельни, контактные зоопарки, водопады, смотровые площадки, дольмены, археологические раскопки.