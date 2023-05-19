Центр единоборств открыли в Кущевском районе Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр единоборств открыли в Кущевском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Площадь нового центра единоборств составляет почти 1,5 тысячи кв. метров. Здесь, в частности, подготовили три борцовских ковра, тренажерный зал, медкабинеты.

Церемония открытия продолжилась выступлением творческих коллективов и воспитанников муниципальной спортшколы «Лидер», которые занимаются самбо, дзюдо и борьбой.

– Эта тренировочная площадка станет домом для тех, кто начинает спортивный путь, а также профессионалов, которые стремятся к высоким достижениям, – отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко. – Рассчитываем, что новый комплекс способствует росту количества чемпионов и более высокому уровню подготовки спортсменов Кущевского района.

Всего в муниципалитете физкультурой и спортом занимается более половины жителей. В трех спортивных учреждениях тренируется почти 1,9 тысячи человек.