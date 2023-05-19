Участников автопробега вокруг Азовского моря встретили в Темрюке Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Участников автопробега вокруг Азовского моря встретили в Темрюке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Экспедиция выехала 16 мая из Москвы. Участники совершат первый кольцевой проезд вокруг Азовского моря, проедут около трех тысяч километров и побывают в 11 регионах страны. Участники остановятся в памятных местах, около культурно-исторических объектов. Кроме того, они встретятся с жителями регионов, финалистами и участниками проектов платформы – организатора автопробега «Россия – страна возможностей».

В том числе экспедиция посетит ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Команда везет музыкальные инструменты, спортинвентарь, проекторы и книги.

В Темрюке участников автопробега встретили на территории музея «Военная горка». Они почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к стеле.

- Для нас честь быть здесь. Кубань – место, где чтут традиции. Благодаря людям, которые здесь живут, мы приближаем победу на Донбассе, - отметил главный аналитик платформы «Россия – страна возможностей» Филипп Гуров.