Нагрузка на дорогах Сочи вырастет в два раза летом

Большая часть потока путешественников направляется на курорты черноморского побережья

Нагрузка на дорогах Краснодарского края вырастет в два раза. Во время летнего сезона на территорию региона каждый день будет въезжать около 60-80 тысяч машин. Об этом в эфире «Комсомольской правды» рассказал замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Примаков.

- Большая часть потока путешественников направляется на курорты Черноморского побережья, - отметил Сергей Примаков.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, поток машин вырастет из-за ограничений по железнодорожным и авиаперевозкам. К слову, количество транспорта в Сочи также увеличится. Тем более, через курорт многие едут в Абхазию.