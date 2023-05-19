В Краснодаре задержали организатора ячейки экстремистской организации

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении организатора и участников экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 38-летний мужчина с августа 2020 года по май находился под стражей в следственном изоляторе в Краснодаре.

– Разделяя основные взгляды и идеологию экстремистской организации, он решил организовать на территории пенитенциарного учреждения ячейки экстремистской организации и руководить ей. Для организации и обеспечения деятельности ячейки запрещенного международного общественного движения вовлек в ее состав и деятельность 7 содержащихся в данном учреждении мужчин, разделяющих его взгляды, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Участники организации выполняли свои обязанности, пропагандировали криминальную идеологию, собирали деньги для поддержки представителей криминального мира, которые отбывают наказание за преступления.

Деятельность ячейки экстремистской организации пресекли сотрудники УФСБ РФ по региону и краевых управлений ФСИН и СКР. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли записки, документы, пропагандирующие правила жизни и поведения участников движения, предметы с символикой организации.

– Расследование уголовного дела продолжается, – уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.