Карен Данелян Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школьник из Северского района Кубани победил в финале конкурса юных чтецов «Живая классика». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Финал всероссийского конкурса прошел в Международном детском центре «Артек». Всего жюри оценивало 15 участников из разных регионов страны. Карен Данелян из школы № 4 поселка Афипского выступил с чтением отрывка из «Жизни без мобильника» Сергея Силина. К участию в конкурсе пятиклассника готовила учитель русского языка и литературы Елена Зубарева.

Выступления финалистов оценивали педагоги актерского мастерства, драматургии, писатели и ведущие детских и литературно-художественных программ. По итогам конкурса Карен Данелян набрал наибольшее количество баллов и вошел в пятерку победителей.

Теперь пятиклассник выступит в Международном суперфинале конкурса юных чтецов «Живая классика». Он пройдет уже 2 июня на Красной площади в Москве. В столицу прибудут пятеро финалистов, которые будут состязаться с пятью победителями конкурса из других стран.