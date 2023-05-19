На Кубани мошенница обманула сообщников на полмиллиона рублей

Девушка не перевела деньги сообщникам и оставила всю сумму себе Фото из архива КП

На Кубани мошенница украла деньги у сообщников. Девушка обманула их на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 23-летняя жительница Новокубанска устроилась курьером по объявлению в интернете. «Работодатель» сказал забрать 550 тысяч рублей у пенсионерки из села Успенского. Пожилую женщину обманули по схеме о ДТП, в которое якобы попал ее родственник. Пенсионерка, поверив и испугавшись, согласилась передать деньги.

Девушка-курьер забрала всю сумму. Деньги она должна была перевести сообщникам, оставив часть средств себе за работу.

– Однако девушка присвоила всю сумму и потратила их, – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Теперь за мошенничество девушка может отправиться за решетку на срок до шести лет.