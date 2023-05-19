Уголовное дело передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани за кражу инструментов и запчастей осудят 16-летнего подростка. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло 1 декабря в Кущевском районе. Как установило следствие, подросток знал о то, что в одном из домов по улице Горького в станице Шкуринской временно никто не живет. Тогда он решил вынести из помещения ценные вещи.

– Обвиняемый повредил навесной замок входной двери, проник внутрь жилища, обыскал помещения и похитил инструменты и запчасти к бензоинструментам. Похищенное он перенес к себе домой, где спрятал от матери, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Однако правда вскоре вскрылась. Через несколько дней хозяин дома вернулся и не нашел инструментов. Тогда владелец обратился к правоохранителям.

Сам подросток признал вину и показал похищенные вещи, которые уже вернули хозяину дома. Сейчас уголовное дело передали для рассмотрения в суд.