В Новороссийске обновили фасад памятника архитектуры конца XIX века Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске обновили фасад памятника архитектуры конца XIX века. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Объект культурного наследия регионального значения «Коммерческое Агентство Владикавказской железной дороги» находится на улице Портовой.

Здание в северной части Цемесской бухты возвели для Новороссийского коммерческого комиссионного агентства, которое образовано в 1889 году Обществом Владикавказской железной дороги. Организация привлекала и развивала перевозки ж/д грузов. Агентство контролировало зерновую торговлю региона и оказывало комиссионные и экспедиторские услуги владельцам нефтяных грузов.

Специалисты, в частности, отремонтировали балкон и фасад первого этажа здания. Управление госохраны объектов культурного значения выдало разрешение и контролировало ход работ.

– Своевременность ремонта имеет большое значение для зданий с более чем вековой историей, – отметил замглавы региона Роман Лузинов. – Восстановление таких знаковых объектов помогает сохранить исторический облик городов и районов для следующих поколений.