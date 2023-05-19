На Кубани рассматривают создание трех промышленных кластеров

В Москве проходит весенняя сессия программы «Федеральная практика» Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани прорабатывают создание трех промышленных кластеров. Об этом сообщил министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько на весенней сессии программы «Федеральная практика». Она проходит на площадке Минпромторга РФ в Москве.

Сейчас в Краснодарском крае насчитывается шесть промышленных парков. Две площадки находятся в Краснодаре. По одному парку действует в Динском, Кавказском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. Кроме того, в крае возводят четыре промышленных парка и разрабатывают проекты еще семи.

В настоящее время в регионе прорабатывают объединение площадок и действующих предприятий.

– Сегодня это три проекта – пищевого машиностроения, в который войдут 5-6 предприятий. Кластер сельхозмашиностроения, он объединит 7-10 производств. Межотраслевой фармацевтический-химический кластер, в структуру которого намерены включить 5-6 предприятий, – сообщил Дмитрий Хмелько.

Как отметил министр промышленной политики края, в крае также активно реализуют проект по созданию первого технопарка радиоэлектронной промышленности.

– Эта площадка объединит разработчиков и производителей радиоэлектроники, – добавил Дмитрий Хмелько.