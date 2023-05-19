Посетить спектакли можно по «Пушкинской карте» Фото: dram-teatr.ru

Артисты Луганского академического драмтеатра выступят в Краснодаре. Спектакли в рамках «Больших гастролей» состоятся 24 и 25 мая в Театре драмы им. Горького.

Луганский академический русский драмтеатр имени П. Луспекаева, в частности, представит постановку «Ханума». Режиссер восстановления спектакля, народная артистка ЛНР Полина Шкуратова, воссоздала непривычный развлекательный спектакль как не только комедийное зрелище, но и пищу уму и сердцу. Зрители смогут увидеть постановку 24 мая в 18:30.

А 25 мая в Театре драмы пройдет спектакль «Ревизор». Для зрителей подготовили постановку известной комедии писателя Н. В. Гоголя.

Отмечается, что посетить спектакли можно и по «Пушкинской карте».

– Программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов – увидеть лучшие спектакли и концерты, – сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Полная афиша спектаклей опубликована на официальном сайте Краснодарского театра драмы.