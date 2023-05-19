Троллейбусы остановились из-за ДТП с экскаватором на перекрестке Седина и Мира в Краснодаре

Троллейбус №7 столкнулся с экскаватором Фото: пресс-служба МУП «КТТУ»

В Краснодаре троллейбус №7 столкнулся с экскаватором. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Авария произошла в 16:46 на перекрестке улиц Седина и Мира. Известно, что столкнулись троллейбус, следовавший по маршруту №7 к вокзалу Краснодар-1, и экскаватор, проводивший ремонт.

В результате ДТП никто не пострадал. На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД. Из-за аварии временно было остановлено движение троллейбусов № 7, 12 и 20.

– Движение троллейбусов восстановлено, – уточнили в пресс-службе МУП «КТТУ».