На Кубани отправили в инкубаторы первую в 2023 году закладку яиц северокавказского фазана

Птенцы вылупятся через 28 дней. Фото: t.me/mpr_kk

В Краснодарском крае готовятся получить очередное потомство северокавказского подвида фазана. Госучреждение «Кубанский фазан» произвело первую в 2023 году закладку яиц. В инкубаторы ведомства отправилось более тысячи яиц. Специалисты следят, чтобы эти яйца были получены от самок не старше двух лет.

- Яйца от двухлетних самок обладают наилучшими инкубационными качествами. В течение 24-28 дней в инкубаторе будет поддерживаться температура 37-38 градусов С, - рассказали в ведомстве.

Первые два дня яйца проведут в покое, а затем их начнут периодически охлаждать и до пяти раз в сутки переворачивать. Это позволяет эмбриону получать через скорлупку кислород, а также не прилипать к внутренним стенкам.