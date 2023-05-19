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НовостиПроисшествия19 мая 2023 15:33

Прокуратура Кубани выявила массовые нарушения закона о госконтрактах и закупках в Белореченском районе

Заведены уголовные дела по нарушениям правил аукционов на сумму более 186 млн рублей
Евгения ХАЛИКОВА
В Белореченском районе выявили нарушения в сфере госзакупок.

В Белореченском районе выявили нарушения в сфере госзакупок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По результатам прокурорской проверки в Белореченском районе были выявлены массовые нарушения закона о госконтрактах и закупках. По фактам предоставления участником закупки в конкурсную комиссию поддельных документов были возбуждены два уголовных дела.

- В ходе проверки доводов обращения МУП «Снежинка» выяснилось, что предприниматель хотел получить контракты на поставку лечебного питания пациентам Белореченской центральной районной больницы и Противотуберкулезный диспансер № 6 на общую сумму 39 млн. Мужчина предоставил подложные документы для участия в электронных аукционах, которые прошли осенью 2022 года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, не удалось подтвердить финансово-хозяйственные взаимоотношения по договорам на общую сумму более 186 млн руб. В отношении предпринимателя возбуждены уголовные дела.