Вениамин Кондратьев встретился со студентами из казачьих сотен вузов Кубани

Губернатор региона встретился с молодыми казаками. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края встретился со студентами из казачьих сотен ведущих вузов региона. Участники встречи обсудили вопросы развития казачества.

- Именно эти ребята — будущее Кубанского казачьего войска. Они активно участвуют в общественной жизни. Некоторые из них в этом году даже стали участниками главного военного парада страны в Москве, - сообщил глава региона.

Студенты рассказали Вениамину Кондратьеву, что после выпуска из учебного заведения планируют связать свою жизнь с казачеством и стать атаманами в своих районных обществах, а также служить в вооруженных силах или работать в органах власти.