Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2023 15:46

Вениамин Кондратьев встретился со студентами из казачьих сотен вузов Кубани

Участники обсудили перспективы казачества
Евгения ХАЛИКОВА
Губернатор региона встретился с молодыми казаками. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор региона встретился с молодыми казаками. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края встретился со студентами из казачьих сотен ведущих вузов региона. Участники встречи обсудили вопросы развития казачества.

- Именно эти ребята — будущее Кубанского казачьего войска. Они активно участвуют в общественной жизни. Некоторые из них в этом году даже стали участниками главного военного парада страны в Москве, - сообщил глава региона.

Студенты рассказали Вениамину Кондратьеву, что после выпуска из учебного заведения планируют связать свою жизнь с казачеством и стать атаманами в своих районных обществах, а также служить в вооруженных силах или работать в органах власти.