На Кубани произошла массовая авария с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей

Перевернувшиеся фуры перекрыли дорогу.

Вечером 19 мая на трассе Краснодар – Кропоткин произошла массовая авария. По предварительными данным, столкнулись четыре автомобиля – два груженных инертным материалом тягача и две легковые машины.

Как сообщили очевидцы, после удара грузовые автомобили перевернулись. Фуры практически полностью перекрыли проезд по дороге. Кроме того, стало дополнительным препятствием рассыпавшийся щебень. Все это спровоцировало большой затор. Регулируют движение сотрудники Госавтоинспекции Краснодарского края.

Пострадавшие в аварии легковушки увозят с места происшествия на эвакуаторах. На месте работают сотрудники полиции и следователи. Им предстоит установить подробности аварии.