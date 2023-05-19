Житель Кубани может провести 20 лет за решеткой за диверсию на железной дороге

Молодой человек планировал устроить железнодорожную аварию. Фото: пресс-службы УТ МВД России по ЮФО

В Краснодаре по подозрению в поджоге на ж/д путях задержан 19-летний местный житель. Сообщение о том, что на перегоне «Агроном-Динская» поврежден релейный шкаф, поступило в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте несколько дней назад.

- На месте следователи обнаружили спички, обгоревшую бумагу и следы жидкости для розжига. Находящееся внутри оборудование для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров не пострадало, поезда следовали по графику без остановки, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В ближайшее время материалы уголовного дела передадут следователям УФСБ России по краю для рассмотрения вопроса о переквалификации по статье «Диверсия». Молодой человек может провести за решеткой 20 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.