Стали известны причины массовой аварии с автоколонной грузовиков на Кубани

В аварии пострадала пассажирка легковушки. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На Кубани водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП с автоколонной груженных инертным материалом грузовиков. Водитель ВАЗ-2110 не выдержал безопасную дистанцию и допустил боковое столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Френдлайнер».

- От удара у тягача лопнуло колесо, и он столкнулся с грузовиком «Мерседес» и автомобилем «Ауди», после чего перевернулся. В итоге в аварии пострадали четыре автомобиля, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадала 90-летняя пассажирка отечественной легковушки. Пожилую женщину увезли в больницу врачи скорой помощи. В районе станицы Васюринской, где произошло ДТП, сейчас затруднено движение из-за рассыпавшегося щебня.