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НовостиЭкономика19 мая 2023 17:39

В Анапе хотят построить комплекс отелей международного уровня за 48 млрд рублей

В районе железнодорожного вокзала появится курортный квартал из отелей, ресторанов, аквацентра и кинотеатра
Евгения ХАЛИКОВА
В Анапе обсудили новый инвестпроект. Фото: пресс-службы администрации Анапы.

В Анапе обсудили новый инвестпроект. Фото: пресс-службы администрации Анапы.

В Анапе может появиться еще один комплекс отелей под международным брендом. Инвестор планирует вложить в проект 48 млрд рублей. На территории рядом с железнодорожным вокзалом планируют возвести комплекс отелей, конгресс-центр, киноконцертные и выставочные залы, спортивно-оздоровительный аквацентр и рестораны.

– Мы наблюдаем в Анапе бум инвестиций в сфере туризма. Курорт входит в тройку лидеров в крае по инвестиционному развитию и благоприятному деловому климату, - отметил глава администрации города Василий Швец.

Принято решение готовить пакет документов для возможного подписания в рамках Петербургского международного экономического форума - 2023.