В Краснодаре пройдут выставки индустрии моды и красоты

Экспозиции развернут с 24 по 26 мая в «Экспоград Юг». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре проведут выставки индустрии моды и красоты. В трех профильных мероприятиях примут участие 24 кубанских производителя промышленной продукции. Экспозиции развернут в «Экспоград Юг» с 24 по 26 мая.

– Коллективные экспозиции кубанских производителей организовываем совместно с Фондом развития промышленности региона. Будет представлена униформа, одежда, школьная форма и другие товары, выпускаемые на Кубани, – рассказал министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Коллективные промышленные презентации Кубани проходят в рамках государственной программы развития и повышения конкурентоспособности промышленности края. В этом году представят 76 экспозиций на ключевых отраслевых выставках в России и за рубежом.