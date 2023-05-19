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НовостиЭкономика19 мая 2023 17:48

В Краснодаре пройдут выставки индустрии моды и красоты

Участниками мероприятий станут кубанские производители
Евгения ХАЛИКОВА
Экспозиции развернут с 24 по 26 мая в «Экспоград Юг». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Экспозиции развернут с 24 по 26 мая в «Экспоград Юг». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре проведут выставки индустрии моды и красоты. В трех профильных мероприятиях примут участие 24 кубанских производителя промышленной продукции. Экспозиции развернут в «Экспоград Юг» с 24 по 26 мая.

– Коллективные экспозиции кубанских производителей организовываем совместно с Фондом развития промышленности региона. Будет представлена униформа, одежда, школьная форма и другие товары, выпускаемые на Кубани, – рассказал министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Коллективные промышленные презентации Кубани проходят в рамках государственной программы развития и повышения конкурентоспособности промышленности края. В этом году представят 76 экспозиций на ключевых отраслевых выставках в России и за рубежом.