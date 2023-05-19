Археологи нашли в Анапе «улицу виноделов»

В Анапе нашли культурный пласт старше Горгиппии. Фото: t.me/kub_news_ru

В Анапе археологи обнаружили «улицу виноделов». Раскопки ведутся на территории санатория «Мотылек», сообщают «Кубанские новости». Ученые считают обнаруженные артефакты уникальными.

– Удалось найти часть поселения, которое является гораздо старше греческой Горгиппии, – рассказал научный сотрудник Отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН, начальник Анапской археологической экспедиции ИА РАН Сергей Ильяшенко.

Руководитель экспедиции рассказал, что удалось раскопать четыре винодельни. Причем речь идет о домашнем производстве винного напитка. Скорее всего, вино готовили в промышленных масштабах. Сейчас идут раскопки еще двух объектов. Вероятно, они тоже будут иметь отношение к виноделию.