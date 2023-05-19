В Сочи оштрафовали водителя, прокатившего друзей на крыше автомобиля

В Сочи нарушителя приговорили к исправительным работам. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Сочи компания парней решила весело провести время, но способ молодые люди выбрали плохой. Компания залезла на крышу Mercedes и так прокатилась по улицам курорта. Управлял иномаркой 21-летний местный житель.

- В отдел ГИБДД УВД по Сочи поступило видео, на котором 21-летний водитель управлял автомобилем без государственных регистрационных знаков, а также осуществлял перевозку пассажиров в нарушение ПДД. Своими действиями он создал непосредственную угрозу безопасности жизни и здоровья своих пассажиров и окружающих, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

При проверке по оперативным учетам водитель иномарки был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, нарушение правил перевозки людей и не уплаченные в срок ранее выписанные административные штрафы. Нарушитель был доставлен в суд, где ему назначили административное наказание в виде 80 часов исправительных работ.