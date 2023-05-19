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НовостиЗдоровье19 мая 2023 18:54

В Калининском районе 20 мая пройдет донорская акция

Мобильный комплекс станции переливания крови будет работать в райцентре
Евгения ХАЛИКОВА
Жители Калининской смогут принять участие в донорской акции. Фото: t.me/minzdrav_kubani

Жители Калининской смогут принять участие в донорской акции. Фото: t.me/minzdrav_kubani

В Калининском районе пройдет донорская акция. Мобильный комплекс Краевой станции переливания крови 20 мая приедет в станицу Калининскую.

– 18 мая наш День донора прошел в Брюховецком районе. Местные жители сдали более 25 литров крови. В акции приняли участие порядка 50 человек, – рассказала заместитель руководителя Станции переливания крови Виктория Базнамина.

На Кубани проходит Всероссийская неделя профилактики повышения артериального давления. Периодические донации благоприятно влияют на состояние организма и препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.