Жители Адыгеи с начала мая трижды становились жертвами воров телефонов

В Адыгее воры украли три мобильных телефона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицией Адыгеи с начала мая зарегистрировано три факта хищения мобильных телефонов. Одной из пострадавших была 33-летняя таксистка, которая лишилась гаджета после очередного заказа. Выяснилось, что мобильник украл 36-летний пассажир. В отношении жителя Майкопа возбуждено уголовное дело.

- Также сотрудники полиции раскрыли дело о краже в Майкопском районе. За помощью обратилась 27-летняя женина. Выяснилось, что ее 25-летний сожитель похитил сотовый и денежные средства у возлюбленной. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Кроме этого, о хищении телефона на набережной городского парка Майкопа заявила 32-летняя женщина. В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний майкопчанин. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.