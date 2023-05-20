Погода в Краснодаре 20 мая 2023: в городе будет по-летнему тепло

Погода в Краснодаре. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краснодарцев ждет теплая, но дождливая погода в субботу, 20 мая. Утром и днем синоптики не исключают дождь и грозу.

- Ветер восточной четверти 5-10 м/с, утром и днем временами порывы до 15 м/с, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии.

Днем воздух прогреется до летних отметок. Столбики термометров покажут +25…+27 градусов.

В целом в Краснодарском крае пройдут дожди. Ожидается восточный ветер до 10 м/с с сильными порывами, которые при грозе будут усиливаться до 15-20 м/с.

- Днем +22...+27 градусов, такие же температуры и на Черноморском побережье, - отметили синоптики.