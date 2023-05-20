Самая дешевая путевка в Сочи на 10 дней обойдется в 50 тысяч рублей

Город остается летним направлением "номер один" в России Фото: Олег УМАРОВ

Сочи за летний сезон планирует принять около 4,5 миллиона туристов. Курорт россияне выбирают чаще всего для отпуска, особенно в этом году популярны семейные и молодежные программы.

- Город остается летним направлением "номер один" в России из-за развитой туристической инфраструктуры, современного аэропорта и самого большого гостиничного фонда среди отечественных курортов, - сообщил вице-президент АТОР Сергей Ромашин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, цены выросли на 15% по сравнению с прошлым году. А в четырех и пятизвездочных отелях стоиомость номеров выросла на 40% . Среднаяя стоиомсть путевки в Сочи на 10 дней составляет 35 тысяч рублей. А с учетом авиаперелета из Москвы отдохнуть на курорте обойдется в 50 тысяч рублей на человек.