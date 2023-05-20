Комсомольский сквер в Сочи благоустроят до 1 июня

А еще здесь можно будет поиграть в настольный теннис и шахматы

В Сочи продолжают благоустраивать единый пешеходный маршрут «Две реки — одно море». Сейчас полным ходом работа идет в Комсомольском сквере. Это место, которое любят многие горожане и туристы, здесь проходит путь к Морскому порту и набережной реки Сочи.

- По просьбам жителей микрорайона сделаем в сквере новую детскую площадку, это одно из мероприятий паспорта ТОС микрорайона. Пообщались на месте с жителями, оценили, какими темпами ведутся работы. Обновляем территорию площадью около 500 квадратных метров. Бетонное основание уже уложено, установлено и современное энергосберегающее освещение, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Сквер станет зеленее, с новыми элементами ландшафтного дизайна, удобной парковой мебелью. А еще здесь можно будет поиграть в настольный теннис и шахматы. Завершить благоустройство планируют к 1 июня – Дню защиты детей. Всего в этом году в Сочи обновят и построят во всех районах свыше 80 площадок для игр и семейного отдыха.