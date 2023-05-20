На ярмарках много меда. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 20 мая работает 10 ярмарок выходного дня. Они открыты до 15 часов. В эту субботу покупателям предлагают приобрети мед разных видов, сладости, рыбу, свежие овощи и зелень от кубанских производителей.

- На каждой ярмарке организаторы обеспечивают соблюдение требований Роспотребнадзора, контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, мониторинг соблюдения правил торговли, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Фермерскую продукцию можно найти по адресам:

ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);

ул. Уральская (вблизи дома № 170/7);

ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1);

ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213);

ул. им. Каляева (вблизи дома № 198);

ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);

ул. Одесская (вблизи дома № 48);

ул. Восточно-Кругликовская, 26;

ул. Западный Обход, 34.