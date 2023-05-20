Жители 15 улиц Краснодара остались без света в выходной день из-за аварии

Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ

Жители 15 улиц Краснодара в выходной день остались без благ цивилизации. Около 10:30 часов свет выключили в Карасунском и Прикубанском округах.

- В Карасунском округе причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ПШ – 403» и 32 трансформаторных подстанций. А в Прикубанском пришлось отключить ПС «К-109 » и 18 трансформаторных подстанций, - сообщили в пресс-службе ЕДДС Краснодара.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Карасунском округе аварию устранили. Свет вновь появился на улицах 8 марта, Бершанской, Вокзальная, Куренная, Сычевая, Крупской, Космонавтов, Почтовая.

А вот в Прикубанском районе без электроэнергии находятся жители семи улиц: Дзержинского, Пригородная, Апельсиновая, Губкина, 1-я Трудовая, Большевицкая, Дорожная. На месте работает аварийная бригада.