Школу в селе Раздольном в Сочи строят 200 специалистов круглосуточно

На эксплуатируемой кровле дети смогут играть, отдыхать и заниматься спортом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Свои очертания приобретает новая школа в сочинском селе Раздольном. Двести специалистов круглосуточно работают для того, чтобы дети микрорайона как можно скорее сели здесь за парты.

- На объекте уже ведут остекление и наружную отделку фасада корпусов. Они для 1100 юных сочинцев. Учреждение образования — уникальное для курорта. Каждый метр используем максимально эффективно: на эксплуатируемой кровле дети смогут играть, отдыхать и заниматься спортом, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В Год архитектуры на курорте сейчас возводят пять школ для более чем 4,5 тысяч учеников. Еще семь планируют начать строить до конца года. На курорте продолжают наращивать земельный банк – подбирают новые площадки для возведения социально значимых объектов во всех районах города.