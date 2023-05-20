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НовостиОбщество20 мая 2023 11:23

Фотограф «Краснодарских известий» участвует в международном форуме молодых журналистов в Санкт-Петербурге

Форум собрал экспертов из 15 стран
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Авторы из 75 регионов России подготовили более 3000 работ. Фото: КИ

Авторы из 75 регионов России подготовили более 3000 работ. Фото: КИ

Фотограф «Краснодарских известий» Денис Яковлев участвует в международном форуме молодых журналистов в Санкт-Петербурге. В своих работах он подбирает композиции, которые отражают красоту самобытность Кубани.

- Денис Яковлев является победителем конкурса «Золотой объектив Кубани». Он представляет свои работы в Эрмитаже. Также Денису предстоит экспедиция в Петрозаводск, где он планирует сделать проект о национальной карельской кухне, - сообщили «Краснодарские известия».

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в этом году на форум приехали эксперты из 15 стран. Авторы из 75 регионов России подготовили более 3000 работ. Их будут оценивать зарубежные специалисты.