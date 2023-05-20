Две новые дороги откроют в районе Авиагородка в Краснодаре к июню

Раньше данные участки дороги напоминали полосы препятствий для внедорожников.

В Краснодаре в районе Авиагородка появятся две новые дороги. Их строительство планируют завершить в июне. В настоящее время уже постелили один километр нового дорожного полотна.

- Улицу Циолковского реконструируем своими силами, а участок Круговой делают застройщики, - сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

По словам мэра Краснодара, раньше данные участки дороги напоминали полосы препятствий для внедорожников. Евгений Наумов также заявил, что набраны максимальные темпы и работы будут выполнены в срок.