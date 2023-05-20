Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани провели Тиховские поминовения. Они посвящены 213-й годовщине подвига защитников Ольгинского кордона под командованием полковника Льва Тиховского.

Памятное событие на месте захоронения казаков в поселке Колос посетили более 1000 человек. в том числе казачьи атаманы, молодежь, духовенство и представители власти.

– Прошло больше двух веков, но память о героях всегда жива в наших сердцах и душах. В эти дни представители Кубанского казачьего войска выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции. Свыше 4,6 тысячи казаков на разных участках фронта сражаются так же храбро, как их предки. Сотни героев получили государственные и краевые награды, - отметил вице-губернатор Александр Власов.

На мероприятии совершили поминальную молитву, молебен, возложили венки и цветы к монументу героям. Также здесь же более 20 молодых казаков приняли присягу и вступили в ряды Кубанского казачьего войска.