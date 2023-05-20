В Краснодарском театре драмы прошли две премьеры

Спектакль «16 mm:обратимая». Фото: Елена Анискина

В Краснодарском театре драмы прошли сразу две премьеры. Первая состоялась 18 мая на камерной сцене. Это пьеса «16 mm:обратимая» режиссера Елизаветы Бондарь и драматурга Екатерины Августеняк. Она рассказывает о трагической судьбе советской актрисы Валентины Караваевой. К ней пришла громкая слава после выхода в кинопрокат фильма «Машенька», а после она провела свою жизнь в одиночестве, ведя записи своих вымышленных спектаклей на камеру.

Новый спектакль Елизаветы Бондарь предлагает взглянуть на человека, оказавшегося в изоляции и преодолевающего отчужденность от мира через независимое творчество.

Валентину играют четыре актрисы, передавая ее внутренний мир, - заслуженная артистка России Татьяна Корякова, заслуженная артистка Киргизии Тамара Родькина, заслуженные артистки Кубани Наталья Арсентьева и Ирина Хруль.

Следующий показ спектакля состоится 10 и 11 июня.

Вторая премьера - спектакль режиссера Артема Устинова «Снегурочка». Это современная интерпретация классической пьесы Александра Островского. В ней рассказывается о девушке, которая не похожа на других. Она попадает в новую школу и знакомится с таким чувством как любовь.

Эту историю зрители смогут прожить также 10 и 11 июня.