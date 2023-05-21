В Краснодаре и крае 21 мая ожидаются грозовые дожди и похолодание

Прогноз погоды на воскресенье

В Краснодаре и крае 21 мая пройдут дожди. 22 мая кратковременные дожди сохранятся, но станет теплее.

- Кубань останется под влиянием северной периферии черноморского циклона. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, и отметится кратковременными дождями, которые местами будут сопровождаться грозами. Температурный фон окажется ниже климатической нормы, - сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Краснодаре будет держаться на отметках до 21 градуса. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление упадет и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.