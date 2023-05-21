В центре Краснодара Toyota сбила пешехода и скрылась с места ДТП

По факту аварии ведется расследование

Вечером 19 мая в центре Краснодара произошло ДТП на пешеходном переходе. Водитель на Toyota не пропустил мужчину, который переходил дорогу на зеленый свет светофора и скрылся с места аварии.

- Водитель Toyota Camry на Кубанской набережной сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый свет. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован, - прокомментировала врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.

Уехавшему с места ДТП водителю грозит от 1 года до 1,5 лет лишение водительских прав или административный арест на 15 суток.