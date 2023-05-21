Митрополит и губернатор встретились со студентами казачьих сотен вузов Кубани

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В Краснодаре прошла встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, атамана Кубанского казачьего войска вице-губернатора Александра Власова со студентами казачьих сотен ведущих вузов Кубани.

- В разговоре приняли участие 30 студентов-казаков из КубГУ, КубГТУ, КубГАУ и других учебных заведений. Митрополит Григорий поприветствовал молодежь и отметил, что с малых лет нужно усвоить: казак без православной веры не казак, - сообщили в Епархии.

Губернатор региона акцентировал, что сегодня нужно говорить о казачестве не только с точки зрения славы и величия предков, но и о нынешних ратных и трудовых подвигах. Глава региона призвал казачью молодежь создавать новые механизмы в экономике, развивать те сферы общественной жизни, которые они избрали для будущей профессии.

Кроме этого, ребята поделились, кем они видят себя в будущем и кем бы хотели стать. Также на встрече отметили, что в регионе продолжается формироваться атаманский резерв.

- Казачьи сотни, созданные в вузах, проводят огромное количество мероприятий различного уровня. В День Победы 33 человека прошли в составе парадного расчета по Красной Площади. Ребята оказывают помощь фронту, посещают госпитали, собирают гуманитарную помощь. Они не только завтрашние атаманы, но и будущее Кубани и государства в целом, – сказал атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.