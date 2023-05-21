В Сочи в июне на пять дней ограничат движение из-за международных мероприятий

В Сириусе на пять дней ограничат движение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сириусе ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать в течении пяти дней с 7.00 до 22. 00. Запрет на передвижение любого автотранспорта вступит 5 июня и будет действовать до 9 июня.

- С 7:00 5 июня и до 22:00 9 июня нельзя будет проехать по улицам Журналистов, Губернской, Казачьей, а также по Олимпийскому проспекту и Морскому Бульвару, - уточнили власти.

Ограничение связано с проведением на территории Сириуса форума СНГ и ЕАЭС, посвященного молодежному предпринимательству, а также выставке «Евразия — наш дом».