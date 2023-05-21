Полиция задержала вандала, разбившего стекла на остановке в Сочи

Полицейские установили личность вандала, разбившего остановку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция федеральной территории Сириус задержала мужчину, которого подозревают в порче муниципального имущества. Полицейским поступило сообщение о том, что неизвестный разбил стекла на остановку общественного транспорта в районе Олимпийского проспекта.

- По подозрению в совершении данного правонарушения был задержан 34-летний мужчина. В его отношении составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории Сириус.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора