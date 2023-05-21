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НовостиПроисшествия21 мая 2023 6:01

Полиция задержала вандала, разбившего стекла на остановке в Сочи

Чрезвычайное происшествие произошло на территории Сириуса
Евгения ХАЛИКОВА
Полицейские установили личность вандала, разбившего остановку.

Полицейские установили личность вандала, разбившего остановку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция федеральной территории Сириус задержала мужчину, которого подозревают в порче муниципального имущества. Полицейским поступило сообщение о том, что неизвестный разбил стекла на остановку общественного транспорта в районе Олимпийского проспекта.

- По подозрению в совершении данного правонарушения был задержан 34-летний мужчина. В его отношении составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории Сириус.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора