В Адыгее 21 мая вспоминают жертв Кавказской войны

Монумент "Единение и согласие". Фото: пресс-службы администрации республики Адыгея.

В Адыгее отдают дань памяти жертвам столетней Кавказской войны. Помимо Адыгеи День памяти и скорби – важная дата и выходной день еще в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. В этих республиках России черкесы являются одной из титульных наций.

- Ежегодно 21 мая мы склоняем головы в память о павших в Кавказской войне. В этот день мы выражаем чувство глубокой признательности мудрым предкам, которые приняли решение сохранить для своих потомков историческую родину, родной язык, национальную культуру, а также многовековые обычаи и традиции, - обратился к жителям Адыгеи глава республики Мурат Кумпилов.

Кавказская война длилась более ста лет и завершилась 21 мая 1864 года. Для кавказских народов она обернулась трагедией. С 1858 по 1865 гг., только по официальной статистике, было выселено со своих земель до полумиллиона человек.

Десять лет назад в Майкопе открыли монумент «Единения и Согласия». Памятник посвящен жертвам Кавказской войны. Автором проекта является художник Абдулах Берсиров. Мемориальный комплекс окружен парком и стал важной составляющей в архитектурной композиции, объединяющей мечеть, филармонию, Национальный музей Адыгеи и площадь Дружбы.