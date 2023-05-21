В «Ночь музеев» музей имени Фелицына в Краснодаре принял более 38 тысяч посетителей

К музеям выстроились длинные очереди из желающих посетить бесплатные выставки. Фото: t.me/museumfelicina

В Краснодаре 20 мая прошла Всероссийская акция «Ночь музеев – 2023». Рекорд по посещаемости поставил государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына. Ознакомиться с экспозициями выставки акции пришли более 38 тысяч посетителей.

- В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2023» музей имени Фелицына посетило 38 397 посетителей, - уточнили в учреждении.

К акции присоединились четыре учреждений культуры Краснодара. Также тематические мероприятия прошли во всех поселках и внутригородских округах краевого центра. Краснодарцы смогли познакомиться с фондовыми экспозициями музеев и авторскими инсталляциями. Также посетили мастер-классы, экскурсии, литературные и музыкальные гостиные.