Портрет Галицкого написали во время «Ночи музеев» в Краснодаре

Портрет написали местные художники

В Краснодаре прошла «Ночь музеев». Во время мероприятия в Выставочном зале на глазах у зрителей художники написали портрет мецената Краснодара Сергея Галицкого. Миллиардера изобразили на трех холстах, которые потом соединили вместе.

- Получилось очень здорово! Все были в восторге, - сообщили зрители в соцсетях.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что рекорд по посещаемости в «Ночь музеев» поставил государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына. Ознакомиться с экспозициями выставки акции пришли более 38 тысяч посетителей.