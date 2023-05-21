В Сочи в самом большом розарии страны отмечают Всемирный день роз

Сочинский розарий - самый большой в России. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В самом большом российском розарии, расположенном в сочинском парке «Ривьера» отмечают Всемирный день роз. Здесь высажены 6 тысяч розовых кустов 33 сортов. Цветы специально адаптировали к черноморскому климату, так что тонкий аромат роз здесь витает практически круглый год.

- По археологическим данным розы существуют на Земле уже около 35 млн лет. Полагают, что именно розы были первыми растениями, которые человек стал разводить ради их красоты, - рассказали садоводы парка.

Розарию в парке «Ривьера» больше 100 лет. Но в последние годы некогда популярное среди туристов место пришло в запустение. Осень 2022 года на территории начались рекультивационные работы. Высаженные год назад кусты роз уже радуют посетителей своим видом, но требуется еще два года, чтобы они набрали полную силу. Настоящим оазисом это место станет в 2025 году.