Старшеклассники Сочи участвуют в военно-полевой игре «Зарница»

В военной-полевой игре "Зарница" принимают участие сочинские школьники. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи стартовала военно-полевая игра «Зарница». Палаточный лагерь разбили рядом с селом Воронцовка. Участниками сборов стали более 220 учащихся старших классов сочинских школ.

- Эти юноши и девушки — в будущем наши надёжные защитники Отечества и крепкий тыл. Важно, что ребята чувствуют дух патриотизма, сплочение и единство города, Кубани и всей России. И мы в Сочи продолжим оказывать всестороннюю поддержку патриотическому движению,- рассказал мэр администрации Сочи Алексей Копайгородский.

Распорядок у школьников строгий. Участники игры встают в 7 утра. Далее по графику зарядка, завтрак, тренировки, общефизическая и допризывная подготовка. Проверяют полученные знания и умения на военизированной полосе с препятствиями.