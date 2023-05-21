В Анапе открыли новый круглогодичный пятизвездочный отель системы «Ультра все включено»

В Анапе открыли новый гостиничный комплекс. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Анапе открылся новый пятизвездочный отель «Город Mира». Он стал 48-й пятизвездочный отель в Кубани и первым отель, построенным с применением мер государственной поддержки. Гостиничный комплекс будет работать круглый год, туристов ждет обслуживание по системе «Ультра все включено».

– Я благодарен администрации и лично губернатору Краснодарского края за постоянную поддержку курортной сферы. Даже в это непростое время она показывает свою востребованность и высокую инвестиционную привлекательность. Новый комплекс – пример для многих предприятий курортной отрасли. Для комфортного отдыха здесь созданы все условия, – подчеркнул мэр администрации Анапы Василий Швец.

В четырех корпусах нового гостиничного комплекса – порядка 1000 номеров. Три корпуса будут сезонными, а один рассчитан на круглогодичный прием гостей. На территории комплекса расположились бассейны, детские и спортивные площадки, спа-комплекс и салон красоты.