Полицейские Кубани предупредили о новых методах телефонных мошенников

Жителей региона попросили быть бдительнее

Телефонные мошенники меняют методы обмана людей. Полицейские предупредили жителей Краснодарского края о фишинговых рассылках и попросили быть внимательнее, не попадаться на уловки.

- Служба кибербезопасности Сбербанка сообщила о массовой хакерской атаке: злоумышленники рассылают фишинговые электронные письма с приглашением в госучреждения для сверки персональных данных. Письмо содержит ZIP-архив с вредоносным файлом под названием «мобилизационное предписание». Такие письма содержат вирусы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что переходить по ссылкам в таких письмах нельзя.