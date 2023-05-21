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НовостиПроисшествия21 мая 2023 9:25

Полицейские Кубани предупредили о новых методах телефонных мошенников

Жителям региона приходят фишинговые рассылки
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Жителей региона попросили быть бдительнее

Жителей региона попросили быть бдительнее

Телефонные мошенники меняют методы обмана людей. Полицейские предупредили жителей Краснодарского края о фишинговых рассылках и попросили быть внимательнее, не попадаться на уловки.

- Служба кибербезопасности Сбербанка сообщила о массовой хакерской атаке: злоумышленники рассылают фишинговые электронные письма с приглашением в госучреждения для сверки персональных данных. Письмо содержит ZIP-архив с вредоносным файлом под названием «мобилизационное предписание». Такие письма содержат вирусы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что переходить по ссылкам в таких письмах нельзя.