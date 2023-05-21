Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2023 9:37

Губернатор Кубани рассказал об уникальных туристических местах Выселковского района

Здесь есть различные живописные локации
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продолжает цикл #МаршрутыКубани. 21 мая глава региона рассказал об уникальных туристических местах Выселковского района.

– Выселковский район – это современный, активно развивающийся муниципалитет. Станицы и хутора раскинулись на берегу реки Бейсуг, со всех сторон их окружают цветущие поля подсолнухов и пшеницы, – написал Кондратьев в соцсетях.

Множество водоемов с оборудованными местами здесь подойдут для отдыха и рыбалки, а степи и заболоченные речные берега – для охоты.

Кроме того, губернатор отметил центральный парк в станице Выселки. В зоне отдыха есть аттракционы, колесо обозрения, фонтан.

Ранее глава региона рассказывал про Кущевский район и Армавир.