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НовостиОбщество21 мая 2023 9:58

Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы пройдет на Кубани с 22 по 28 мая

Специалисты будут выезжать в разные районы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани пройдет неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. Выезды врачей районы приурочили к Всемирному дню щитовидной железы.

- Профилактическая неделя пройдет с 22 по 28 мая. Эндокринные болезни приводят к опухолям тканей железы, кистам, инфекциям, сердечно-сосудистой недостаточности, – сказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава края Андрей Сахаров.

Мобильного комплекса скрининговой диагностики «Маршрут здоровья с 22 по 25 мая посетит школу №18 Тихорецка и международный аэропорт Краснодара.

С 23 по 25 мая также запланировал выезд специалистов ККБ №1 в рамках проекта «Диспансеризация» в Белореченский район.

О заболеваниях эндокринной системы расскажут в Школе здоровья 24 мая.

25 мая в Краснодаре пройдет физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро», а в Тбилисском районе в этот день проведут акцию «Кубань – край долгожителей».

25 мая «Гастропоезд» побывает в Усть-Лабинском районе.

26 мая запланирован выезд мобильного комплекса скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» в Краснодар.

27 мая «День здоровья» пройдет в поликлиническом отделении Апшеронской районной больницы.