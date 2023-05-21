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НовостиЭкономика21 мая 2023 10:58

В Щербиновском районе по нацпроекту благоустраивают парк

Облагороженная зона отдыха появится в селе Николаевка
Евгения ХАЛИКОВА
Новый парк появится в Щербиновском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Новый парк появится в Щербиновском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В селе Николаевка Щербиновского района благоустраивают парк. Зону отдыха обновляют по национальному проекту «Жилье и городская среда». Объект уже готов на 25%.

– Уже проведены демонтажные работы. Началось устройство пешеходных дорожек и подготовка оснований для установки детской и спортивной площадок, - рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Также в парке появятся малые архитектурные формы и будут высажены кустарники и цветы. Всего же в 2023 году на Кубани по национальному проекту «Жилье и городская среда» приводят в порядок 142 общественные территории.