В Щербиновском районе по нацпроекту благоустраивают парк

Новый парк появится в Щербиновском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В селе Николаевка Щербиновского района благоустраивают парк. Зону отдыха обновляют по национальному проекту «Жилье и городская среда». Объект уже готов на 25%.

– Уже проведены демонтажные работы. Началось устройство пешеходных дорожек и подготовка оснований для установки детской и спортивной площадок, - рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Также в парке появятся малые архитектурные формы и будут высажены кустарники и цветы. Всего же в 2023 году на Кубани по национальному проекту «Жилье и городская среда» приводят в порядок 142 общественные территории.